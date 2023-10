Inter-Benfica 0-0 al 45? | paratona Sommer! Tutto bloccato a San Siro

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo fin qui a SanPRIMO TEMPO – Ancorafermo a Sandopo questi primi quarantacinque minuti di gioco. Pochi i pericoli creati dall’, che in realtà ci prova fin da subito quando Mkhitaryan per un soffio, in spaccata, non arriva su un pallone invitante dalla destra. Anche Yann Sommer si mostra grande protagonista, quando Aursnes parte davanti a tutti, ma da rimessa laterale: niente fuorigioco e conclusione a rete che l’estremo difensore svizzero salva con un grandevento. Tegola al 23? per Schmidt, che è costretto a togliere Bah per infortunio, ...