Inter bella ma sprecona | basta Thuram | sconfitto il Benfica

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un gol dinel secondo tempo consente all'di battere ilper 1-0 a San Siro nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri si portano al comando del loro girone insieme alla Real Sociedad con 4 punti, davanti al Salisburgo con 3.che resta ultimo con 0 punti dopo le due sconfitte consecutive. Una vittoria ampiamente meritata per la squadra di Inzaghi, che ha dominato l'avversario sciupando però una quantità industriale di occasioni da gol. Polveri bagnate, in particolare, con Lautaro Martinez che dopo il poker di Salerno non riesce a ripetersi colpendo anche due legni nel secondo tempo.che conquista quindi i suoi primi tre punti in questa Champions e si mette già in buona posizione per il passaggio del turno. Prosegue la serie positiva ...