Intar | Arrigo Sacchi | “Inzaghi deve essere più stratega | il suo gioco non sempre è di alto livello”

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) Dopo la risposta diin conferenza stampa,ha contro replicato al tecnico dell’Inter sulla Gazzetta dello Sport: “È giusto che ognuno abbia le sue vedute sul calcio, senza mai mancare di rispetto all’interlocutore. Apprezzo il garbo di Simone, per me l’educazione è fondamentale, è un segno di civiltà. Si puòamici anche avendo idee diverse“. Poi l’ex allenatore del Milan va più in profondità: “Simone punta molto sulle qualità dei giocatori e sulla gestione del gruppo. È un bravissimo tattico e lo sta dimostrando all’Inter, come aveva già fatto con la Lazio. Ilespresso dall’Inter, però, a mio avviso non èstato di altissimo“.prosegue: “Mi piacerebbe vedere una squadra più coraggiosa, che attacca ...