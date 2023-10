Innovazione | in Lombardia mercato Ai oltre 120 mln | in 2024 crescerà fino a 205 mln

(Di martedì 3 ottobre 2023) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Nel 2022 ildell'Intelligenza artificiale inha superato i 120 milioni di euro, con una prospettiva di crescitaa 205 milioni nel. E' quanto evidenziato in occasione della settima tappa, a Brescia, del ciclo di incontri 'Intelligenza artificiale e pmi: esperienze da un futuro presente' organizzato da Piccola Industria Confindustria e Anitec-Assinform, in collaborazione con la rete dei Digital Innovation Hub, con la partnership di Audi e la media partnership de L'Imprenditore. Il roadshow, chea oggi ha visto la partecipazione di 700 imprese tra Verona, Bari, Firenze, Caserta, Torino e Cesenatico, in due anni toccherà tutte le regioni italiane, con l'obiettivo di sensibilizzare e informare le piccole imprese associate a Confindustria sulle ...

'Regione- ha evidenziato Terzi - dall'inizio è partner di questo progetto portato avanti dalle società pubbliche lombarde. Un'che farà scuola. Il treno a idrogeno cambierà le ...... presidente e amministratore delegato della Fabbrica d'armi Pietro Beretta), Simona Tironi , assessore a Formazione, Lavoro e Istruzione della Regione, Marco Senaldi , direttore artistico ...

Lombardia, contributi per brevetti sull'innovazione energetica in ... Qualenergia.it

Ultimo'ora: Innovazione: in Lombardia mercato Ai oltre 120 mln, in ... La Svolta

(Adnkronos) - "Questo è il primo treno a idrogeno in Italia e il secondo in Europa. In Regione Lombardia, puntiamo molto all'innovazione e alla neutralità tecnologica. Quindi, la sostituzione della ...A Bangkok primo appuntamento della missione con il confronto tra la delegazione italiana (rappresentata dal Governo, con il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini) e i res ...