Ingrid Muccitelli | la scelta migliore di Rai1

(Di martedì 3 ottobre 2023)la stiamo vedendo in questi giorni, alla conduzione di “Unomattina in Famiglia” insieme a Monica Setta e la new entry Beppe Convertini, alla seconda settimana di programmazione della stagione 2023/2024. Dellaabbiamo già parlato in passato, caratterizzata dalla sua grand

Da sabato 16 settembre torna "Uno Mattina In Famiglia ", in onda il sabato (ore 8:30 - 10:35) e la domenica (ore 6:30 - 9:35) su Rai1 e che ci terrà ...

... ultima in ordine di tempo 'Unomattina in famiglia' su Rai Uno a fianco die Monica Setta . In fiera Beppe Convertini arriverà nel pomeriggio direttamente dagli studi rai e si ...... ultima in ordine di tempo 'Unomattina in famiglia' su Rai Uno a fianco die Monica Setta. Convertini arriverà alle 14.30 e si fermerà per tutto il giorno, a disposizione del ...

RAI 1: UNO MATTINA IN FAMIGLIA. Conducono Beppe Convertini ... politicamentecorretto.com

Nuova Edizione di "UnoMattina In Famiglia" 2023-2024: Beppe Convertini si Unisce a Monica Setta e Ingrid Lifestyleblog

La Rai ha avuto un lutto: ecco chi è morto a soli 47 anni. E' stato salutato in modo caloroso da tante persone.Stanno registrando un alto tasso di gradimento gli spettacoli all’interno della fiera Monferrato Green Farm in corso di svolgimento al Polo Fieristico Riccardo Coppo organizzata da D&N Eventi in ...