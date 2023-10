Incinta e vegana | «Mio figlio sarà come me | quando nascerà non mangerà carne né pesce» La scelta fa discutere

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 3 ottobre 2023) La star dei reality Lucy Watson sta facendo scalpore sui social. L’ex protagonista di Made in Chelsea e suo marito, James Dunmore, hanno condiviso la loro felicità per l’attesa del loro primo. Ma ciò che ha fatto notizia è stata la rivelazione di Lucy durante una sessione di domande e risposte con i suoi follower: la donna ha intenzione di crescere il suo bambino «vegano». Lucy ha anche raccontata di essere stata interrogata dai suoi follower sui collegamenti tra le sue lotte per la fertilità e il veganismo. «Molte persone durante questo viaggio mi hanno detto che devo abbandonare la dieta: “ti impedisce di rimanere”. Questo non è il mio caso. Ci sono persone che sono dipendenti dal crack e rimangono incinte, esserenon mi fermerà», ha ...