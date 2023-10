Incidente Mestre | autobus precipita da cavalcavia Brugnaro | almeno 20 morti DIRETTA

(Di martedì 3 ottobre 2023) Era un pullman di linea quelloto da un, con un volo di circa 10 metri. L'è avvenuto poco prima delle ore 20 suldella bretella che daporta verrso Marghera e l'autostrada A4. Nel primo tratto in discesa il pullman, per cause da accertare, ha sfondato il parapetto, è caduto giù finendo tra un magazzino e i binari della stazione di, incendiandosi. Alcune delle prime vittime recuperate sarebbero morte carbonizzate

Incidente a Mestre, bus di linea cade dal cavalcavia e va a fuoco: 21 morti, 12 feriti e alcuni dispersi Corriere

Pullman a metano precipita da cavalcavia e prende fuoco a Mestre, almeno 20 morti tra cui 2 bambini. «Scene ap ilmessaggero.it

Da un tratto sopraelevato è finito sul sedime che scorre a fianco della strada (foto Tg1 / Ansa) LE IMMAGINI: Il mezzo precipitato, il fuoco, i soccorsi ...Una tragedia ha colpito la città di Mestre, in provincia di Venezia, nella serata di oggi, 3 ottobre, quando un pullman di linea con diverse persone a bordo è precipitato da un tratto sopraelevato di ...