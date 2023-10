In giro con droga in auto | 43enne denunciato

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Avellino, undel luogo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino quotidianamente impegnati nel controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Incessante è l’opera dell’Armasoprattutto al contrasto delle attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di tali servizi effettuati nel Mandamento baianese, i militari dell’Aliquota Radiomobile, in Avella, procedevano al controllo di un’vettura con a bordo una persona del posto che da subito manifestava un apparente nervosismo. L’immediata perquisizione permetteva ai ...

Nella sesta giornata del Girone B di Serie C 2023 /24 arrivano due vittorie in trasferta, entrambe per 0-1. La Torres si è imposta sul campo della ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Al via un nuovo giro di consultazioni in Spagna . Dopo che il parlamento ha bocciato l'idea di un esecutivo guidato ...

...commenti e riflessioni di ogni genere, una vera e propria gogna mediatica che il diretto ... che prima venivano scambiate semplicemente tra amici, parenti e conoscenti, oggi possono fare il...L'ex calciatore, protagonista su Twitchla Bobo Tv , critica senza mezzi termini l'allenatore ... Ora fa di più: ottiene tutto, dando niente senza nemmeno sforzarsi e prendendovi in. Perché ...

Giro dell'Emilia 2023: percorso, altimetria, orari tv e favoriti Quotidiano Sportivo

Giro dell'Emilia, i provvedimenti di mobilità per sabato 30 settembre Comune di Bologna

L'Italia non vuole fare la semplice figura della comparsa. Da Campioni d'Europa in carica e da accreditata quarta potenza globale, la nostra Nazionale desidera ricoprire un ruolo di assoluta protagoni ...Doppio appuntamento per la #FieraOFF della Fiera del Libro 2023 #Mappe: Argonautilus presenta Graziano Milia e il suo nuovo saggio "Non mi giro dall'altra par ...