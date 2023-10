In bancarotta per colpa degli ebrei Chi è questa donna | un caso politico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Bufera su X-Factor. A sollevare la polemica una concorrente, Anna Castiglia. La ragazza ha portato alle Audition il suo inedito "Ghali". Per Fedez, Dargen D'Amico, Ambra Angiolini e Morgan la giovane merita quattro sì. Non si può dire lo stesso della comunità ebraica. Il motivo? Si rischia di "avvalorare luoghi comuni di antisemitismo". Il brano è stato definito dall'artista un "inno alle colpe" con cui vuole innescare una riflessione sul fatto che daremmoa qualsiasi cosa pur di non assumerci le nostre responsabilità. Nel testo si legge "se uccido un uomo èdel tg ... se ho capelli grassi èdello smog ... Non ho mai soldi in tasca, li chiedo sempre ai miei, ma sono in, tutta". Da qui l'ira della comunità ebraica. ...