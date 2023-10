(Di martedì 3 ottobre 2023)(US Sky) Rewind. Sky torna a puntare sulle due fiction che forse più hanno segnato la sua storia:, antesignano della sua produzione seriale, e, che ha acceso prepotentemente i riflettori sulla pay tv. Indei. La origin story di– La serie si concentrerà sugli anni precedenti all’ascesa della Banda della Magliana: una storia di criminalità romana che si colloca prima delle vicende raccontante nelle due stagioni della serie ma che si aggancia ai suoi personaggi. A bordo del progetto anche per il, il “padre” della serie storica Giancarlo De Cataldo, magistrato, autore delomonimo (edito da Einaudi) da cui la serie madre è tratta nonché ...

Cosa vedremo nelle nuove stagionidi Romanzo Criminale e Gomorra Ma cosa vedremo nelle stagionidi Romanzo Criminale e di Gomorra Tutto è ancora in fase di sviluppo, tuttavia ......la programmazione della tredicesima e in vista del 25° anniversario del suo rivoluzionario... entrambi già rinnovati per una seconda stagione: Kamp Koral: SpongeBob al campo estivo , un...

Romanzo Criminale e Gomorra, è tutto vero: in arrivo le serie prequel! Movieplayer

In arrivo i prequel di Gomorra e Romanzo Criminale DavideMaggio.it

Anche dalle parti di Sky Italia devono pensarla così. La pay-tv di proprietà Comcast ha rivelato di avere in cantiere le serie tv prequel di Romanzo Criminale e Gomorra. L’annuncio è arrivato nel ...L'annuncio arriva sotto il caldo sole romano che scalda l'evento organizzato da Sky per i 20 anni: Romanzo Criminale e Gomorra avranno ufficialmente le loro serie prequel. "Un ritorno alle origini con ...