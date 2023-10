Impresa di Jannik Sinner; batte Alcaraz e diventa n 4 al mondo

(Di martedì 3 ottobre 2023)ha battuto ancora una volta lo spagnolo, di cui si conferma bestia nera, e centra così la finale del Torneo Atp 500 di Pechino. L'azzurro ha sconfitto in due set totalmente differenti l'ex numero 1 al(ma attuale n.2) con il punteggio di 7-6, 6-1. Il primo set è stato all'insegna dell'equilibrio e si è deciso solo in un combattuto tie-break. Senza storia invece il secondo parziale nel qualeha sofferto sempre la maggiore solidità da fondo campo dell'altoatesino. Con questo successoavanza ancora nella classifica Atp ed arriva al n.4 del ranking

Sinner è riuscito nella grande: pochi minuti fa ha battuto Carlos Alcaraz , numero 2 al mondo, conquistando il 4 posto nel ranking mondiale.

Jannik Sinner nella storia del tennis italiano. Con la vittoria del torneo Atp di Pechino, ha raggiunto il quarto posto nel ranking Atp, eguagliando il miglior piazzamento di un tennista italiano