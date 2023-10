Immenso Sinner a Pechino | batte Alcaraz e vola in finale È il numero 4 al mondo!

(Di martedì 3 ottobre 2023) Jannikha raggiunto ladel 'China Open' in corso a. In semiha sconfitto lo spagnolo Carlosin due set, con il punteggio di 7-6(7/4), 6-1. Grazie a questo successoraggiungerà il quarto posto nel ranking Atp, eguagliando il miglior piazzamento di un tennista italiano, quello di Adriano Panatta nel 1976.

...e sembrava pronto a ripetere il blitz del 2021 ma nulla ha potuto dinanzi alla vena del suo... Che dire di Jannik(6) Ha lottato per quattro ore e quaranta, ha perso contro un grande ...... che si è visto sbarrare dall'Novak Djokovic la strada verso la finale del Roland Garros , ... Il serbo e l'iberico conducono la classifica ATP, rispettivamente con 7595 e 7125 punti:...

Immenso Sinner a Pechino, batte Alcaraz e vola in finale. È il ... Gazzetta del Sud

Tutti contro Sinner. I grandi dello sport italiano: "La Nazionale prima di tutto" La Gazzetta dello Sport

Con le unghie e con i denti: Jannik Sinner ha vinto in tre set contro il bulgaro Grigor Dimitrov agli Atp 500 di Pechino e approda in semifinale dove martedì 3 ottobre… Leggi ...Jannik Sinner ha raggiunto la finale del 'China Open' in corso a Pechino. In semifinale ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set, con il punteggio di ...