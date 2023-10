Il WEF non vuole «distruggere la famiglia tradizionale»

Leggi su facta.news

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il 1° ottobre 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook tre giorni prima. Nel contenuto social è presente lo screenshot di un messaggio Telegram secondo cui «il World Economic Forum è dietro l’agenda della lobby LGBT, che mira alae incoraggiare la sterilizzazione tra i giovani». Per portare avanti questo piano, si legge nel testo, Sarah Kate Ellis, «membro del World Economic Forum», avrebbe confermato di lavorare «con la stampa, i governi, gli sportivi, i leader religiosi, gli attivisti ecc. per attuare la nostra politica». Si tratta di un’informazione fuorviante che veicola una notizia falsa e che fa parte della teoria infondata dell’“ideologia gender”, secondo cui esisterebbe un piano per promuovere ...