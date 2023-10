Il vulcano dei Campi Flegrei è in “affanno” Cosa temono all' Ingv

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 ottobre 2023) Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica elogia, è intervenuto ad Agorà, il talk show del mattino di Rai3 condotto da Roberto Inciocchi, all'indomani dell'ennesima scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 4.0, che si è verificata ai. L'esperto traccia un quadro della situazione di ciò che sta succedendo alle porte di Napoli, dove è stata avvertita nitidamente la scossa: “Noi stiamo vivendo una sequenza sismica, uno sciame, un bradisismo, equivalente a quello che si generò tra il 1982 e il 1984 nei, durò parecchio tempo, ebbe delle scosse di magnitudo simili a quelle avute in questa settimana e poi si esaurì. Noi speriamo che succeda questo. Ilè attivo, respira, in questo momento è come in ...