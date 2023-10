Il Vega di nuovo in orbita Tutto pronto al lancio

(Di martedì 3 ottobre 2023) È iniziato il countdown per ildella prossima missione del vettore, il razzo europeo realizzato in Italia presso gli stabilimenti Avio di Colleferro a Roma, che nella notte del 6 ottobre raggiungerà l’terrestre dallo spazioporto europeo di Korou in Guiana Francese. La missione, denominata VV23, collocherà ineliosincrona due satelliti principali e dieci ausiliari. Il primo è il satellite thailandese Theos-2 (Thailand earth observation system 2) specializzato nell’osservazione della Terra con una risoluzione delle immagini al suolo di 0,5 metri. La Thailandia ha intenzione di usare i dati del satellite per supportare le politiche di sviluppo del Paese. Il secondo satellite, Formosat-7R/Triton, è realizzato dall’Agenzia spaziale taiwanese ed è dotato di un sistema satellitare di navigazione ...

La commissione d'inchiesta indipendente ("Iec") istituita dall'Esa (European Space Agency) per esaminare l'anomalia verificatasi durante il test del motore Zefiro 40 di Vega-C a giugno, ha recentement ...