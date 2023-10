Il tiktoker napoletano Mister Pella Pazzo è morto per un malore improvviso

Con la sua famiglia intratteneva quasi 2 milioni di persone. Adesso non c’è più. Addio a Mister Pella Pazzo , tiktoker napoletano morto nel ...

Addio a Mister Pella Pazzo . Il noto tiktoker napoletano è morto a causa di un malore. Come riporta Fanpage, il decesso è sopraggiunto presso la ...

Urlava in camera: «Con affetto e simpatia, buongiorno, Pescheria!». Così Luigi, per gli amici Giggiolone, è riuscito a diventare in breve tempo uno ...