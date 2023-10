Il suono adorabile che Tucano fa alla sua padrona | non potrai resistere!

(Di martedì 3 ottobre 2023) Oggi Notizie Sei un amante degli uccelli esotici? Allora preparati a sorprenderti con il video di unche sta facendo impazzire il web. Il carismatico uccello, di nome Chester, è diventato una star su TikTok graziesua tenera interazione con la. Unche fa le 'fusa'? Ecco Chester! Immagina unche si comporta come un gatto, facendo le fusa, mentre viene accarezzato dsua. Sembra incredibile, vero? Eppure, è quello che sta accadendo con Chester, il simpaticoprotagonista di un video su TikTok che sta facendo il giro del mondo. I tucani sono uccelli esotici che poche persone possono vantare di avere come animali domestici. Ma Chester non è solo unordinario. Oltre ad avere un ...

Il tucano è uno degli uccelli più affascinanti al mondo. Pochissime persone ne possiedono uno in casa ed è ancora più raro che si facciano accarezzare ed emettano dei suoni di felicità, simili alle ...Insomma, un'canaglia. Una discussione infinita tra schieramenti Dall'annuncio del "Redux"... Alcuni confondono o identificano i Pink Floyd esclusivamente con ildi chitarra di David ...

NY Toy Fair 2023, da Moonbug e Jazwares i nuovi giochi di ... E-Duesse

TRACK: M.J. McCarthy Jnr – Dying Flame IndieForBunnies

02 ott 2023 - Come si può reincidere "The Dark side of the moon", uno degli album più importanti della storiaGli scienziati, in quanto umani e abituati ai vantaggi di un cervello centralizzato e complesso, hanno finora sottovalutato quello che può fare una rete nervosa semplice ...