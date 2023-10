Il successo del Btp Valore dimostra la fiducia nell' economia italiana

Leggi su panorama

(Di martedì 3 ottobre 2023) Partenza a razzo per il nuovo Btp: al primo giorno di collocamento del titolo la raccolta è arrivata a 4,8 miliardi di euro, con quasi 163mila contratti sottoscritti. C’è tempo fino a venerdì, salvo chiusura anticipata se si dovesse raggiungere prima la quota stabilita dal Ministero delle finanze. Quali sono le caratteristiche dell’obbligazione? Anzitutto, bisogna dire che il titolo è riservato ai piccoli risparmiatori (i cosiddetti investitori retail). L’investimento minimo richiesto è di mille euro, una cifra alla portata di molti, proprio per incentivarne la diffusione. Il meccanismo del nuovo Btp è studiato per assicurare rendimenti certi e molto interessanti: la scadenza è a cinque anni, con un sistema di crescita progressiva delle cedole, che tra l'altro saranno pagate per la prima volta ogni tre mesi.L’intento è quello di fornire alle famiglie un supporto ...