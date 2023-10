Il sogno che passa tra le mani di Irem Yazici

Leggi su linkiesta

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un cane-unicorno, un uccello e un gatto che conducono una trasmissione radiofonica, un soffione fatto di zampe di gatto, ma anche una mantide religiosa che suona l’arpa, un cane che parte per una missione a bordo di una navicella spaziale e un jack russel con le ali. Questo è unad occhi aperti, è il mondo onirico di, un’artista del ricamo based in Eskisehir (Turchia), che con il suo universo mistico e surreale ha creato un mondo spettacolare abitato da animali di tutte le forme, realizzati con filo, perline e tinte di colori sgargianti e indimenticabili. L’abbiamo contattata per farci raccontare la sua arte e per approfondire gli step del suo processo creativo, attraverso cui in cui riesce a convogliare la sua immaginazione e il suo grande amore per gli animali in piccole, preziose e stravaganti miniature. Courtesy ...