Il sistema dominante che si spaccia per dissenso è la peggiore delle oppressioni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott – Quando si è chiaramente dalla parte degli oppressori, la strategia migliore è travestirsi da vittima. È quanto stanno faceno i magistrati dopo la decisione del giudice di Catania in merito allo stop al decreto governativo sui trattenimenti dei clandestini nei centri per il rimpatrio. Ma il discorso va esteso, nella sua gravità, a tutti gli ambiti nevralgici di interesse politico, nazionale come internazionale. Ilche siper: i magistrati chiedono “tutela” per il giudice di Catania Il Comitato di presidenza del Csm ha ricevuto la richiesta della maggioranza dei consiglieri togati per aprire una pratica a tutela della giudice di Catania Iolanda Apostolico finita nella bufera per non aver convalidato il trattenimento nel Cpr di Pozzallo di tre clandestini. Tredici firmatari, ovviamente consiglieri ...