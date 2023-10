Il signore delle mosche | Luca Guadagnino dirigerà il remake che sarà un “horror psicologico”

(Di martedì 3 ottobre 2023) È ormai noto cheriporterà sul grande schermo Il, di cui sono emersi di recente nuovi macabri dettagli. Il regista nostranoun nuovo riadattamento dal romanzo dello scrittore britannico William Golding, che sfrutterà tutto il potenziale “” della storia. Dopo Chiamami col tuo nome,è indubbiamente uno dei nomi italiani più ricercati all’estero. Il regista nostrano ha diversi progetti in cantiere, alcuni dei quali prossimamente in uscita, come Challengers, con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist. Inizialmente designato come film d’apertura della 80/a Mostra del Cinema di Venezia, è stato posticipato a primavera 2024, lasciando il posto a Comandante di Edoardo De Angelis. ...

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto ...

Il Paradisoriapre le sue porte per la nuova , ottava, stagione . Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05 . Scopriamo insieme le Trameprime cinque puntate , dal ...Le Anticipazioni della puntata de Il Paradisoin onda su Rai1 il 4 ottobre 2023 , alle ore 16.00 , ci rivelano che Umberto non riuscirà a fare a meno di essere preoccupato per Adelaide e per la sua evidente tristezza per Odile . ...

Pomeriggio al cinema propone Il signore delle formiche COOPERATIVA RADIO BRUNO srl

Rübezahl: l'enigmatico signore delle montagne del folklore tedesco Il Mitte

Scopriamo assieme quali sono le fonti di ispirazione di J.R.R. Tolkien per quanto riguarda la sua opera Il Signore degli Anelli.Nella puntata di giovedì al Paradiso delle signore 8 ci sarà un confronto tra Umberto e sua cognata, ma è ancora ignoto cosa tormenta Guarnieri ...