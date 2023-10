Il ritorno della famosa trasmissione senza Belen Rodriguez

La proposta di legge, composta da due articoli, è la sintesi di tre pdl presentate in passato e vede come primo firmatario il forzista Pietro ...

Ciononostante, in quegli anni il dibattito politico sulla migrazione continuò ad inasprirsi e mentre la commozione generale iniziò a scemare, lasciando il posto alstrategiapaura ...L'Italia ( - 14,7% nel 2022 sul 2019) va costantemente megliomedia Europa (+ 1,6% nel secondo trimestre 2023) ed è proiettata ad anticipare di un anno ilai livelli pre Covid. Nei ...

Il Partito curdo dei lavoratori annuncia il ritorno della lotta armata in ... L'INDIPENDENTE

IL RITORNO DELLA VIA DEI BERICI PORTA BENE A LEO ARICI PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

Negli ultimi giorni sui social diversi tifosi della Juventus hanno di nuovo lanciato l'hashtag #AllegriOut. Segnale di un'insoddisfazione non tanto per il pareggio ottenuto contro l'Atalanta quanto ...Il duo comico dà il via alla tourné del loro «Felicissimo show», con due date romane al teatro Brancaccio con ospiti in platea la premier e l’ex calciatore ...