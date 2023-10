Il regista Neri Parenti e il suo nuovo film | “Volevo un figlio maschio”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Incontriamo ile sceneggiatore, nato a Firenze nel 1950, laureato in Scienze Politiche che dopo aver svolto la sua carriera in molte location del mondo e girato ben 54, tra cui l'adrenalinico Fantozzi, e innumerevoli lungometraggi sul Natale, che hanno infiammato il box office, presenta il suo: “un”. Non è una storia contro le donne, ma solo la voglia di un padre di poter condividere le sue passioni che vanno dal cibo al calcio. Invece, ha tre figlie che gli impongono altre condizioni: una vita sana, la musica e le piccole, grandi gioie di un ambiente tranquillo e rilassato. Non basta? Forse ad Alberto (Enrico Brignano) non va bene. E mentre sua moglie Emma (Giulia Bevilacqua) ...