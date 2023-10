Il Portogallo dice stop alle agevolazioni fiscali per i pensionati stranieri

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ilnon sarà più l'Eldorado dei. Dal prossimo anno, non ci saranno più le esenzioniper chi deciderà di trasferirsi nel Paese più occidentale d'Europa per evitare di pagare le tasse sulla propria pensione o pagarne pochissime. Come ha annunciato il primo...

Giungono novità in merito al giovane talento della rosa, cui futuro potrebbe aver improvvisamente cambiato rotta. Giorni di lavoro intensi in quel ...

Finirà l'anno prossimo il regime fiscale speciale per residenti stranieri "non abituali" , vale a dire tutte quelle agevolazioni fiscali che ilgarantisce agli stranieri, pensionati o professionisti in ambiti professionali ritenuti di particolare importanza, che scelgono il Paese come loro area di residenza. Ad annunciarlo è stato ...Che alle Figi manchi un solo punto contro ilper conquistare i quarti di finale del Mondiale è una questione importante, sì, ma fino a ... Lo, soprattutto, l'amore viscerale di un popolo ...

Il Portogallo dice stop alle agevolazioni fiscali per stranieri "non ... RaiNews

Portogallo: protestano i medici, molte persone non hanno un medico ... Euronews Italiano

Finirà l'anno prossimo il regime fiscale speciale per residenti stranieri "non abituali", vale a dire tutte quelle agevolazioni fiscali che il Portogallo garantisce agli stranieri, pensionati o ...La decisione del governo di Antonio Costa scatterà già nel 2024 ma non riguarderà chi già risiede nel Paese. «Non possiamo mantenere una misura ingiusta e ingiustificata» ...