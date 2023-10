Il Pentagono | “Finiti i fondi per Kiev” Perché ora Zelensky trema

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 3 ottobre 2023) È la fine per Zelensky? Ancora presto per dirlo, ma i dubbi che ormai risiedono nelle stanze occidentali non possono essere sottovalutati, soprattutto se si considera che la guerra in Ucraina sta sempre più diventando un conflitto di logoramento. Da qui, molti analisti americani hanno già individuato l’asse Putin – Kim Jong-Un, affinché quest’ultimo possa incrementare la fornitura di armi verso l’alleato russo, in grado di sostenere le belligeranze pure sul lungo termine. “Scorte esaurite” Dall’altra parte, quello ucraino ovviamente, le rassicurazioni non possono essere le stesse. Nella giornata di ieri, Joe Biden ha annunciato di non voler abbandonare, ma i fatti presentano un’altra realtà: ilha annunciato che le forniture proseguiranno per altre 6 mesi, poi le scorte saranno esaurite. Insomma, Zelensky andrebbe a perdere il principale ...