(Di martedì 3 ottobre 2023) AGI - Lo spettro dei tecnici, da solo, non fa opposizione. Al Nazareno lo sanno bene ed è per questo che la strategia dei vertici Pd prevede di incalzare ildi Giorgiasu ogni nodo che si presenti, a cominciare da quelli che vedono l'esecutivo più in difficoltà - leggi manovra e- e da quelli in cima all'agenda sociale che si è dato il Pd, come il lavoro e la. Per questa ragione, dopo l'affondo dinei confronti della giudice di Catania che non ha convalidato il fermo di due profughi del centro di Pozzallo, i dem reagiscono coralmente, con un fuoco di fila di dichiarazioni, a cominciare dai vertici del partito. "Sono rimasta basita di fronte alla sentenza del giudice di Catania", dice: "Un pezzo di Italia aiuta gli arrivi illegali", è ...

AGI - Lo spettro dei tecnici, da solo, non fa opposizione. Al Nazareno lo sanno bene ed è per questo che la strategia dei vertici Pd prevede di ...

Iolanda Apostolico è il magistrato che non ha convalidato il fermo dei migranti nel centro richiedenti asilo di Pozzallo, non proprio perseguitati ...

...e non parlo solo dei paesi dell'Unione europea ma di tutta l'Europa per fronteggiare larussa. che si riunisce oggi con 47 capi di stato e didel continente (non ci sara' il leader ...Quellafallì perché l'Europa rifiutò di riconoscere il solo proprio elemento unificante, da ... Ilitaliano, d'intesa col Comitato e con tutte le amministrazioni interessate, per quanto di ...

Conte sfida il governo «incapace». Ma incalza i dem su armi e ... Il Manifesto

Il Pd sfida il governo Meloni su migranti e sanità AGI - Agenzia Italia

"Il Governo intende far tesoro di tutti gli spunti che emergeranno" dai lavori di questa tre giorni - ha continuato la premier - "C'è un'altra sfida cruciale nella quale l'Italia intende essere ...Non cogliere la sfida della transizione, in un Paese come l’Italia che ... Altro tema al centro della manifestazione è il disegno di legge del Governo sulla cosiddetta “autonomia differenziata” che ...