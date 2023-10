Il Nobel per la medicina e le ricerche sull’Rna | «Ora un vaccino contro il cancro è possibile»

Leggi su open.online

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ilper laa Drew Weissman e Katalin Karikò è meritato. Perché le loro scoperte hanno messo a disposizione una piattaforma universale per prevenire e curare molteplici patologie. Dalle malattie infettive all’ipercolesterolemia fino al. A spiegarlo oggi a La Stampa è Giuseppe Novelli, genetista dell’Università Tor Vergata di Roma: «Le loro scoperte hanno prodotto un avanzamento dellache avrà ripercussioni per molti anni». Secondo il professore «è indubbio il ruolo chiave del lavoro di Weissman e Karikó nello sviluppo dei vaccini anti-Covid, per cui il premio è già meritato per questo. Tuttavia, è piuttosto limitante. Soltanto nell’ultimo anno ci sono oltre 16 mila pubblicazioni inserendo la parola chiave “Rna therapeutics”. Questo dimostra lo straordinario interesse scientifico della ...