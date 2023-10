Il Nobel per la Fisica 2023 a Agostini | Krausz e L’Huillier per lo studio degli elettroni

(Di martedì 3 ottobre 2023) Stoccolma – L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premioper laal francese Pierre(Ohio University, Usa), all’austriaco-ungherese Ferenc(Max Planck Institut, Monaco di Baviera) e alla franco-svedese Anne(Università di Lund, Svezia) “per i metodi sperimentali che generano impulsi di luce ad attosecondi per lodella dinamicanella materia”. (fonte Adnkrons)

Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier hanno vinto il Premio per la Fisica 2023 "per i metodi sperimentali che generano impulsi ad attosecondi di luce per lo studio delle dinamiche degli elettroni nella materia". Gli esperimenti di questi tre scienziati

Due europei e un americano, tutti scienziati esperti di fisica atomica. Sono questi i ricercatori premiati a Stoccolma dall'Accademia reale svedese delle scienze