Il Governo fa cassa sulla salute. Colpo di grazia alla sanità

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 3 ottobre 2023)fine quando c’è da tagliare si finisce sempre lì. L’incidenza della spesa per lasul Pil, tra il 2020 e il 2025, scenderà dal 7,4% la 6,2%, cioè 1,2 punti in meno. È scritto nella Nadef approvata lo scorso 27 settembre dal Consiglio dei ministri. Mentre un italiano su cinque rinuncia alle cure ilMeloni scegli di tagliare ancora il Servizio sanitario nazionale. Fratelli d’Italia prometteva di abbattere le liste d’attesa. Invece sta tagliando le risorse destinatedi altri due miliardi “Un atteggiamento gravissimo e incomprensibile che non faremo passare sotto silenzio. – dice la segretaria del Partito democratico Elly Schlein -. Tutte le persone devono sapere che Meloni mentre cerca un nemico al giorno sta smontando pezzo per pezzo il nostro diritto...