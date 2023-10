Il CSIRT Italia è entrato a far parte del First

(Di martedì 3 ottobre 2023)corrisponde a Computer Security Incident Response Team e, con questa sigla, si indica un istituto presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) che ha preso vita con una serie di compiti assegnati e definiti dal DL 18 maggio 2018, n. 65 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2019 art. 4. Tra le altre cose, altocca il monitoraggio degli incidenti a livello nazionale con conseguente emissione di preallarmi, allerte, annunci e divulgazione di informazioni sia in merito agli incidenti che in merito ai rischi. Alspetta anche il compito di intervenire in caso di incidenti e di analizzare le loro dinamiche, non trascurando i rischi. In linea generale, il compito fondamentale di questo organo è quello di sensibilizzare sulla tematica della sicurezza stabilendo relazioni di cooperazione con ...

Ilha trattato in totale 1.094 eventi cyber, per una media di circa 90 eventi al mese. Nell'ambito delle misure volte a rafforzare la postura di cybersicurezza della pubblica ...I tecnici hanno spiegato in una nota che "nel corso delle quotidiane attività di monitoraggio, ilItali a (Computer Security Incident Response Team) dell'Agenzia ha identificato il ...

Il CSIRT Italia si unisce alla comunità mondiale dei cyberdefender – Analisi Difesa Analisi Difesa

CSIRT Italia diventa membro del FIRST, la comunità mondiale dei cyberdefender Tom's Hardware Italia

CSIRT Italia è diventato un membro ufficiale del FIRST, la comunità mondiale di esperti di cybersecurity per la risposta agli incidenti di sicurezza.Roma, 2 ott. (askanews) – Il Computer Security Incident Response Team, CSIRT Italia, al termine di un processo di accreditamento ed audit, è diventato ufficialmente membro del FIRST (Forum of Incident ...