Il Collegio 2023 | perché Flavio Bertuzzi è stato espulso

(Di martedì 3 ottobre 2023) Fabiode Ilespluso per il suo comportamento arrogante, culminato in un altro "vaffa" ai professori. Dopo essereinvitato a un confronto col preside, il giovane ha cercato di giustificarsi, ma le intemperanze passate hanno pesato sul verdetto finale. Il quindicenne, noto per i suoi bisticci con insegnanti e preside, ha dato spettacolo fin dal suo ingresso, dichiarando sin dall'inizio la sua intenzione di non rispettare le regole. La sua breve ma intensa partecipazione al docureality ha confermato il suo carattere focoso e ribelle, alimentato anche dal fatto che i suoi genitori ricoprono ruoli pubblici di rilievo: il ragazzo è figlio del sostituto procuratore Luca ...