Il Cammino dei Tre Villaggi in Tuscia tra natura | storia e archeologia etrusca

Leggi su funweek

(Di martedì 3 ottobre 2023) C’è un nuovo modo per esplorare l’entroterra dellaed è con un trekking che attraversa e tocca tre comuni: Villa San Giovanni in, Barbarano Romano e Blera. Il nome del percorso – non a caso – è ildei Tre. Un trekking lungo appena 20 km che si è già guadagnato il titolo dipiù piccolo d’Italia, dato che può essere percorso in appena un giorno. Si tratta di unad anello che parte da Villa San Giovanni in, paese in cui si trova anche la sede di Stay Freedom, l’Associazione che ha ideato e fortemente voluto ildei Tre. Su La guida più piccola d’Italia delpiù piccolo d’Italia (si può acquistare nella sede dell’Associazione al costo di ...