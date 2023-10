Il caldo persiste | temperature sopra la media Mercoledì possibili piogge

Leggi su bergamonews

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa a tutto il Mediterraneo impedirà alle perturbazioni atlantiche di raggiungere l’Italia e assisteremo pertanto a prevalenti condizioni di bel tempo per tutta la settimana anche sulla nostra regione. Da segnalare solamente per domani la discesa di aria più fresca dalla Scandinavia verso i Balcani che porterà la formazione di qualche nuvola e di qualche episodio di instabilità sui rilievi. Lerimarranno su valori decisamente superiori alle medie nei valori massimi per tutta la settimana anche se da domani è atteso un lieve calo termico. Le previsioni meteo del Centro Meteo Lombardo, nel bollettino a cura di Ivan Malaspina. Martedì 3 ottobre 2023 Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio prevalenza di bel tempo con solamente il transito di qualche ...