Il Bologna presenta la terza maglia | l’effetto ‘optical’ è spettacolare | FOTO e VIDEO

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nel giorno del 114° anniversario dalla fondazione del Club, ilFc 1909l’ultimo dei kit gara per la stagione 2023-24. Nella nuovail rosso e il blu si intrecciano in una grafica optical avvolgente e molto impattante. Come le versioni Home e Away, anche questo kit è interamente realizzato con tessuti Eco Fabric, al 100% provenienti da plastica riciclata, a conferma dell’impegno condiviso da Macron eFc 1909 nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità. Il nuovo optical kit delè a girocollo con bordo in maglieria blu, tonalità che ritroviamo anche sui bordi manica, qui insieme ad una sottile linea rossa orizzontale. È sul fondo bianco dellache linee ondulate e astratte s’intrecciano a creare ...

Sembrava un ordinario mercoledì in una scuola superiore in provincia di Bologna , fino a che uno studente non ha scaricato uno storditore elettrico ...

Per loro è stato fatto quello che in Fondazione Vita Indipendente chiamano un "vestito su misura", ma si tratta anche un'importante esperienza che presenta alcuni elementi di replicabilità sul fronte della disabilità.

