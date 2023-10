(Di martedì 3 ottobre 2023) Leggo i giornali e ho una comprensione della situazione nel Paese. È essenziale per i nostri tempi che le persone di ogni fede si uniscano. Spero di avere altre occasioni per lavorare insieme'. 'P. ...

Intanto il leader politico locale Aji sta sbandieranno l'ingresso del sacerdote nel come una risposta a coloro che criticano il partito accusandolo di connivenze con le violenze etniche in corso ...

INDIA Il Bjp recluta un sacerdote del Kerala, la diocesi lo sospende AsiaNews

INDIA El BJP recluta a un sacerdote de Kerala y la diócesis lo ... AsiaNews

Il caso di p. Kuriakose Mattam a Idukki. "Non sono d'accordo con la convinzione che il Bjp non sia un partito per i cristiani". Il partito sbandiera le sue parole per respingere le critiche al governo ...