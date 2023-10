Il bacio con Travaglio? Veronica Gentili rompe il silenzio | spiazza tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nuova avventura per. L'ex volto di Rete 4 lascia Controcorrente per approdare su Italia 1, al timone de Le Iene. È lei infatti a sostituire Belen Rodriguez. A decidere il passaggio proprio Pier Silvio Berlusconi. "Capiremo presto se è stata un'intuizione geniale o una svista colossale". Certo è che di fronte alla notizia, la conduttrice si è trovata a dir pocota: "Sono rimasta esterrefatta, stupita e perplessa - ha ammesso sulle colonne del Corriere della Sera -, è stata una proposta inaspettata. Però si tratta di una grande opportunità di crescita in termini di visibilità e di un grosso cambiamento rispetto a quello che stavo facendo". E alla domanda se rischia di diventare meno credibile,non attende a rispondere: "È una domanda sacrosanta che infatti mi sono posta subito. Ma non ...