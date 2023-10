Il 55 | 2% degli italiani è deluso dal governo Meloni

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ilhale aspettative della maggioranza(55,2%). Un terzo (33,2%) afferma che le aspettative sono state rispettate mentre il 9,9% dice che l’attività dell’esecutivo è stata migliore delle attese. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico per la trasmissione di La7 Coffee Break. Sullo scontro tra Germania e Italia in merito al finanziamento tedesco alle ong impegnate in progetti umanitari nel nostro Paese, quattro intervistati su dieci sposano la linea delsecondo cui le imbarcazioni delle ong dovrebbero portare i migranti salvati nei Paesi da cui vengono finanziate. Un ulteriore 16,9% denuncia il fatto che con questi sostegni si incentivi l’immigrazione clandestina. Per il 20,7% si tratta solo di una ...

Tutto pronto per l’inizio del penultimo Master 1000 della stagione: in palio punti fondamentali per migliorare la classifica in vista delle Finals ...

Sondaggi politici elettorali oggi 3 ottobre 2023 Sondaggi politici elettorali – Primi segnali di malcontento per il governo Meloni . È quanto emerge ...

Ci risiamo. La sinistra giudiziaria che tifa migranti prova a rendere inefficaci le misure del governo per fermare l’ingresso illegale nel nostro ...

I sondaggi, si sa, non dicono sempre la verità. Restano però utili per raccontare come vadano le cose al di là dei racconti di opinionisti ed ...

... non possono permettersi di acquisire le quotealtri. In questi casi chi decide, quale ...altri di cedere il bene immobile a terzi Sono questioni che si pongono costantemente milioni di, ...' Una recente indagine evidenzia che proprio il 25%che usano questa opportunità terapeutica, lo fa per curare problemi gastro - intestinali - spiega Silvia Nencioni, Presidente di ...

Sondaggio Swg: 'Sì alle armi all'Ucraina' solo per il 47% degli italiani TGLA7

"Capisco l'irritazione degli italiani". Anche Schäuble si schiera con la Meloni contro Scholz ilGiornale.it

Per l’anno scolastico 2023/2024 sono state ideate numerose iniziative rivolte a insegnanti, studenti e famiglie firmate da Focus, Focus Storia, Focus Junior e Focus Wild ...WLP sta sviluppando progetti in Belgio, Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito, Ungheria e Italia. Weerts Logistics Parks agisce come asset e property manager degli edifici prima sviluppati e ...