(Di martedì 3 ottobre 2023) A molti di coloro che oggi hanno meno di sessant’anni il Pd appare una incomprensibile degenerazione di quello che era il PCI; per questo è utile ricordare l’anniversario di uno degli eventi cruciali della lunga evoluzione di quel partito. Fino alla morte di Stalin, il comunismo russo appariva alla quasi totalità dei militanti del PCI come la realizzazione di un sogno. Che quel sogno fosse un incubo era noto a pochissimi alti dirigenti. Kruscev, che nel 1953 successe a Stalin, rivelò i crimini staliniani e avviò la destalinizzazione. Ma anche Kruscev era tutt’altro che tenero, e nel 1956 i suoi carri armati invasero l’Ungheria, dove Imre Nagy, che fu poi giustiziato, aveva appoggiato un blando programma di liberalizzazioni. Togliatti rimase fedele al PCUS, ma molti militanti e quadri erano fortemente critici; tra questi Giuseppe Di Vittorio, già membro dell’Assemblea Costituente e ...

Cinquant'anni fa usciva 'The Dark Side of the Moon', l'album che nelimpose nel mondo i Pink Floyd, il disco più venduto negli anni Settanta. Il prossimo 6, pochi giorni prima degli show di lancio al London Palladium, uscirà ' The Dark Side of the Moon ...... il 20del. ' Avevamo dovuto costituire un comitato perché in quel tempo per un privato era molto difficile avere dei permessi per una manifestazione pubblica - ricorda Elvezia Laurenti -...

Il 3 ottobre 1973 tentarono di uccidere Enrico Berlinguer Il Fatto Quotidiano

#TellMeRock, 2 Ottobre 1973: i cinquant'anni di Storia di un ... ivl24

CASALE MONFERRATO - Il Mercatino di Casale compie 50 anni e, per l'occasione, domenica 8 ottobre diventa "extralarge". Ai 300 espositori che normalmente ...Viene assegnato il Premio Nobel per la fisica agli scienziati Rainer Weiss, Kip Thorne e Barry Barish per aver fondato il progetto LIGO per la ricerca sulle onde gravitazionali: ricorrenze, avveniment ...