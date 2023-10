Ibrahimovic | regalo di lusso per i 42 anni | la Ferrari Purosangue da 390 000 euro | FOTO

(Di martedì 3 ottobre 2023) Zlatanriesce a scatenare motivi di discussione anche fuori dal campo. E’ stato uno degli attaccanti più forti degli ultimie l’annuncio del ritiro non è passato di certo inosservato. L’ultima stagione con la maglia del Milan è stata condizionata dai problemi fisici e dopo un’analisi a 360° ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Sono ancora in corso valutazioni sul futuro e non è da escludere un nuovo ruolo nel mondo del calcio. Oggi, martedì 3 ottobre,festeggia il suo 42° compleanno. Lo svedese è solito regalarsi una supercar e l’ultima scelta è stata azzeccata. Nel garage è arrivata unadal prezzo di partenza da 390.000. L’anno scorso l’ex Milan aveva esagerato con unaDaytona SP3 e una 812 ...

La velocità massima è pari a 310 km/h. La Ferrari come regalo di compleanno non è una novità per Ibrahimovic. Anche nel 2022, infatti, l'attaccante svedese si era concesso ben due modelli della casa ..."Buon compleanno a Zlatan", Ibrahimovic festeggia così il suo compleanno. L'ex attaccante del Milan per i suoi 42 anni ha postato sui social una foto in cui anche quest'anno rivela il suo nuovo ma ...