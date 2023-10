Ibisco annuncia il nuovo disco Languore

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 3 ottobre 2023) , di canzoni per fare pace con i demoni del tempo e che presenterà con due live in anteprima, il secondoin studio in uscita il 20 ottobre perV4V Records/Virgin Music LAS Italy/Universal Music Italia. Questa release arriva dopo il debut album Nowhere Emilia e la pubblicazione dell’espansione che il cantautore ha presentato live nei miglior club e festival della penisola. Se era unsu spazio, luoghi e non luoghi,è unsui morsi del tempo, sui passati interrotti, sul recupero, ma anche sul senso di vuoto causato dalla difficoltà di ripercorrere, trattenere e dare consistenza all’esperienza. Un album di canzoni per fare pace con i demoni del tempo. Unmaturo, l’evoluzione ...