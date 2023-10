Iaia FdI | il consigliere comunale Fiusco ed il sindaco Melucci chiariscano su politica e legalità

(Di martedì 3 ottobre 2023) “E’ molto grave quanto emerge dalle parole deldi Con Taranto, Giuseppesulla stampa di oggi. Affermare che le problematiche relative all’assenza della maggioranza numerica in consiglionon siano di naturama “prettamente personali” ( testuali parole) e rimarcare candidamente che “quanto accade non attiene alla, ma alla” dimostra una situazione su cui occorre tenere ben accesi i riflettori. Cosa vuole dire? Chedi Taranto, è praticamente ostaggio di pretese personali? E di che tipo? Un’accusa di tale natura proveniente dai banchi della stessa maggioranza dimostra un clima che, nella migliore delle ipotesi, non consente il normale svolgimento dell’attività ...

Tarantini Time Quotidiano “Intendo ringraziare il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati on. Tommaso Foti e tutto il partito per ...

Dario, Segretario Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti/ Coordinatore provincialeTaranto.Dario, coordinatore provincialeTaranto e componente commissione Ambiente*

Pnrr, Mattarella. Iaia ( FdI), riconoscimento serietà di Fitto Oraquadra

Iaia (FdI), il consigliere comunale Fiusco ed il sindaco Melucci ... Tarantini Time

Per festeggiare questa ricorrenza SOS Sava ha organizzato, per sabato 30 settembre in piazza San Giovanni, un’intera giornata di iniziative Pubblica Assistenza S.O.S. Sava OdV invita tutta la cittadin ...Nell’aeroporto si svolgerà una attività di smantellamento e riciclo di aeromobili «Si apprende in queste ore che all’aeroporto di Taranto-Grottaglie “Arlotta” si svolgerà una attività di smantellament ...