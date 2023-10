IA | in Lombardia supera i 120 mln di euro

Smog fuori controllo: sono ben 58 le città italiane dove la concentrazione di polveri sottilii limiti fissati dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms): ci abita il 73% degli ......Posizioni Autovelox2 - 8 Ottobre 2023 02/10/2023 Autostrada A / 04 Torino - Trieste MI ...e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi - chiunque...

Quale sarà il futuro dei trasporti in Lombardia Prima la Valtellina

Raccontando i campionati - Parole dai campi - Tuttocampo

A Milano e provincia il maggior calo Il maggior decremento di popolazione lo registra la provincia di Milano che perde 27.183 residenti (0,8%) su un totale regione di 38.550 persone in meno.Nei primi 7 mesi del 2023 il turismo in Lombardia segna numeri superiori al 2019, anno record del settore. La regione, dunque, viaggia in controtendenza rispetto all’andamento complessivo nazionale, c ...