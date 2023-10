I Nobel per la fisica per gli studi su elettroni | Anne L’Huillier è la quinta donna a vincere in oltre un secolo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023) La settimana del premio2023 è iniziata, lunedì 2 ottobre ad aprire la rassegna di premiazioni la Medicina. Oggi ilper la2023 è stato assegnato a Agostini, Krausz e L’Huiller per l’invenzione degli attosecondi, i segnali più brevi mai creati dall’uomo e che promettono di aprire la via a una nuova era dell’ca. L’Accademia Reale delle Scienze ha premiato tre pionieri della ricerca sull’inifinitamente piccolo e che hanno messo a punto i primi strumenti per poter esplorare il mondo degli atomi e delle molecole. “Gli esperimenti dei vincitori hanno prodotto impulsi di luce così brevi da essere misurati in attosecondi, dimostrando così che questi impulsi possono essere utilizzati per fornire immagini di processi all’interno di atomi e molecole“, scrive l’Accademia. Un attosecondo è ...