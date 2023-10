I dati Istat spengono i sogni della sinistra | crolla la disoccupazione

(Di martedì 3 ottobre 2023) Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti sono impegnati con il pallottoliere a far quadrare i contimanovra. Servono 20-25 miliardi, ma finora le risorse sono pochine, anche se c'è sempre l'asso del deficit, come provvidenzialmente messo nero su bianco nella Nota di aggiornamento al Def appena approvata. Nelle more, è possibile incassare un altro dividendo, che arriva direttamente dal mercato del lavoro. Nei mesi che precedono l'addio definitivo al reddito di cittadinanza, ecco la buona notizia. E cioè che, secondo le stime preliminari, ad agosto il tasso ditotale scende dopo il 7,6% di luglio al 7,3%, raggiungendo così il livello più basso degli ultimi 14 anni. Quello giovanile invece al 22% (-0,1 punti). Più nel dettaglio, la diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-3,2%, pari a -62mila ...

...che il giudice può utilizzare per stabilire se lo stipendio sia " sufficiente " è il livello... fare riferimento a indicatori economici ostatistici , come consiglia la direttiva Ue 2022/2041 ...Così sui suoi canali social la presidente del consiglio, Giorgia Meloni (foto), commentando iche parlano di +523mila occupati in un anno, con un tasso di disoccupazione ai minimi dal 2009.

ROMA - "Favorire le condizioni per chi crea lavoro è il faro della nostra azione di governo e sono felice della fiducia che le imprese stanno riponendo in ..."I nuovi dati sull'occupazione diffusi dall'Istat, ci incoraggiano a fare an- cora di più. Avanti così per far corre- re l'Italia", scrive la premier Meloni sui Social.