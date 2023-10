I comuni faranno da sé per aumentare le licenze dei taxi Speriamo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 3 ottobre 2023) Al direttore - Si dice che i leader della lista pacifista di Michele Santoro parteciperanno alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip”.Michele Magno Non gli conviene: troverebbero il nostro adorato Giampiero Mughini a mordergli le caviglie. Al direttore - Le elezioni in Repubblica Slovacca, anche se circoscritte nella tormentata storia del paese, sono il primo bagno di realtà in vista delle elezioni europee. E’ stata la prima elezione in cui l’invasione russa del territorio ucraino ha inciso in maniera determinante, consegnando la vittoria relativa a una forza che ha proposto un disimpegno verso gli aggrediti. E’ stata la prima elezione, dopo l’Ungheria e poco prima delle elezioni in Polonia, in un paese confinante con la regione interessata dal conflitto. E’ stata un’elezione in cui la postura ideologica di Orbán nei confronti dell’Unione e del ritorno al nazionalismo ha ...