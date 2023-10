I Campi Flegrei continuano a tremare | si registrano danni | tanta paura a Napoli

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 3 ottobre 2023) Va avanti lo “sciame” sismico di questi giorni che, nella notte tra martedì e mercoledì della scorsa settimana, ha toccato magnitudo 4.2, la maggiore degli ultimi 40 anni.la. I. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata avvertita aalle 22.08 di lunedì. La scossa ha avuto come epicentro i, a una profondità di 3 chilometri, in base ai dati dell’Ingv. Il terremoto è stato avvertito chiaramente in varie zone della città, sia nella zona collinare del Vomero che sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito. Il sisma ha provocatonella zona dell’epicentro, ...