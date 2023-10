I Calibro 35 e la colonna sonora della seconda stagione di ‘Blanca’

Leggi su funweek

(Di martedì 3 ottobre 2023) Blanca è pronta a tornare in prima serata su Rai1 da giovedì 5 ottobre e, con la fiction, torna anche la musica dei35. La band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Fabio Rondanini e Tommaso Colliva firma infatti laOriginaledi Blanca, la serie tv prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Le musiche originali dei35 saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali proprio a partire dalla messa in ondaserie, giovedì 5 ottobre. Il vinile dell’OST sarà invece disponibile dal 1 dicembre ed è già disponibile in preorder. 20 tracce anche per questainteramente composte dalla band che amplia ed esplora ...