I Bright Magus pubblicano il nuovo singolo “Lullaby for my father”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Dal 6 ottobre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica "Lullaby for my father" feat. Enrico Gabrielli (Calibro 35), il nuovo singolo dei Bright Magus che anticipa il loro primo album "Jungle Corner". "Lullaby for my father" è il brano meno davisiano dei Bright Magus e vede la partecipazione di Enrico Gabrielli dei Calibro 35. Si tratta di una composizione di Mauro Tre che risale al 1993 dedicata al padre scomparso un paio di anni prima, una "ninnananna", una carezza post-mortem, un gesto pacificatore, un abbraccio che sciogliesse il peso dei non detti, in forma di per-dono. La forma del brano e le armonie sono di ispirazione shorteriana mentre la melodia è sviluppata ...

