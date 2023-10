(Di martedì 3 ottobre 2023) I migliori make-up e capelli che hanno sfilato sulle passerelle parigine per la prossima Primavera-estate

Labbra rosse per Chiara Ferragni, Camille Razat e Rocío Muñoz Morales. Le «big», da Julianne Moore a Kate Moss, puntano invece su nude look luminosi. ...

Ermanno Scervino sfila alla Milano Fashion Week. Il beauty look firmato GHD da replicare Torna Scervino alla settimana più cool di Milano. Oltre ai ...

Come replicare il beauty look di Beatrice Valli per un’occasione speciale? Ce lo spiega GHD Ospite ai Fashion Awards , l’imprenditrice digitale fa ...

I migliori make-up e capelli che hanno sfilato sulle passerelle parigine per la prossima Primavera-estate

I migliori make-up e capelli che hanno sfilato sulle passerelle parigine per la prossima Primavera-estate

I migliori make-up e capelli che hanno sfilato sulle passerelle parigine per la prossima Primavera-estate

Dior FallAI 2023/24 Nel nuovo makeup griffato Prada, le tonalità della terra si scoprono ... PradaGlitterati, satinati, iridescenti: i finish del make up AI 2023/24 Colori ma non solo. ...Gli abiti e la moda sono per lei terreno di sperimentazione: il suoè straordinariamente moderno, indossa maglioni a V, pantaloni larghi, camicie maschili, scarpe stringate e, sorprendentemente, ...

I beauty look della Paris Fashion Week da copiare adesso Vanity Fair Italia

Parigi Fashion Week PE 2024, il best of beauty in passerella Io Donna

Grunge che diventa glamour, gli anni 2000 rivisitati, le tendenze beauty del momento ancora più glow, senza dimenticare tocchi grafici, applicazioni e raccolti effetto bagnato: questo raccontano le sf ...Sulla passerella della fashion week di Parigi, Miriam Leone ha incantato gli sguardi del pubblico accarezzando il pancione, avvolta in un abito bianco.