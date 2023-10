Highlights e gol Pescara-Gubbio 3-2 | sesta giornata Serie C 2023 24 VIDEO

Leggi su sportface

Grandi emozioni e quattro reti allo Stadio Adriatico. La squadra di Zeman passa in vantaggio al 26? con Tunjov, ma nella ripresa si scatena il. Gli ospiti prima pareggiano con il neo entrato Udoh al 59? e poi passano in vantaggio al 72? con Di Massimo. La reazione dei biancoazzurri però non si fa attendere e solo due minuti dopo arriva il pareggio di Squizzato, che dalla distanza sigla un gol strepitoso. Nel finale illa vince grazie al gol del terzino classe 2004 Moruzzi, che fa esplodere di gioia i tifosi pescaresi.